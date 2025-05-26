Uzak Şehir Deniz öldü mü, yaşıyor mu?

Uzak Şehir Deniz öldü mü, yaşıyor mu?
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Uzak Şehir, yeni bölümde, Deniz'in kanlar içinde yerde kaldığı görüldü. Peki, Uzak Şehir Deniz öldü mü, yaşıyor mu?

Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde Deniz karakterinin kanlar içinde yerde kalması izleyicileri şoke etti. Deniz'in hayatı tehlikede. Ancak, Deniz'in ölüp ölmediği henüz netlik kazanmadı. İzleyiciler, Deniz'in durumunu merakla bekliyor. Peki, Uzak Şehir Deniz öldü mü, yaşıyor mu?

UZAK ŞEHİR KONUSU NE?

Alya, Cihan'ın sunduğu evlilik şartını reddeder. Bunun üzerine Cihan Albora şikayetini geri çekmez ve Alya yargılanmak üzere mahkemeye sevk edilir. Alya'nın, Cihan'ın evlilik şartını kabul etmediğini öğrenen Sadakat, son kozunu oynar ama bu durum Alya'yı yumuşatmak yerine daha da sinirlendirir. Alya'nın yargılandığını bilen Demir bu durumu fırsat bilerek Alya'yı kendisiyle iş birliği yapmaya ikna etmeye çalışır.

UZAK ŞEHİR DENİZ ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Deniz'in kanlar içinde yerde kaldığı görüldü. Ancak yaşayıp yaşamadığı henüz netlik kazanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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