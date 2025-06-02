Uzak Şehir Demir öldü mü, Demir ölüyor mu? Demir diziden ayrılıyor mu?

Uzak Şehir Demir öldü mü, Demir ölüyor mu? Demir diziden ayrılıyor mu?
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Popüler dizi Uzak Şehir, 2 Haziran 2025 Pazartesi akşamı sezon finali bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, sezon finaliyle izleyenlerine heyecan dolu anlar yaşatacak. Uzak Şehir Demir öldü mü, Demir ölüyor mu? Demir diziden ayrılıyor mu?

Kanal D'nin popüler dizisi Uzak Şehir, 2 Haziran 2025 Pazartesi akşamı sezon finali bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Dizi severler, sezonun son bölümünü merakla bekliyor. Uzak Şehir Demir öldü mü, Demir ölüyor mu? Demir diziden ayrılıyor mu?

UZAK ŞEHİR GERÇEK Mİ, UYARLAMA MI?

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı Uzak Şehir, ünlü Lübnan dizisi 'Al Hayba'nın uyarlaması olarak seyirci karşısına çıkacak.

UZAK ŞEHİR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri Mardin Midyat'ta gerçekleşiyor.

Uzak Şehir Demir öldü mü, Demir ölüyor mu? Demir diziden ayrılıyor mu?

UZAK ŞEHİR FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU?

Her bölümüyle izleyicisini sürükleyen Uzak Şehir, 2 Haziran Pazartesi saat 20:00'de sezon finali bölümüyle yayınlanacak.

UZAK ŞEHİR KONUSU NE?

Alya, Cihan'ın sunduğu evlilik şartını reddeder. Bunun üzerine Cihan Albora şikayetini geri çekmez ve Alya yargılanmak üzere mahkemeye sevk edilir. Alya'nın, Cihan'ın evlilik şartını kabul etmediğini öğrenen Sadakat, son kozunu oynar ama bu durum Alya'yı yumuşatmak yerine daha da sinirlendirir. Alya'nın yargılandığını bilen Demir bu durumu fırsat bilerek Alya'yı kendisiyle iş birliği yapmaya ikna etmeye çalışır.

UZAK ŞEHİR DEMİR KİM?

Albora Ailesi'nin en büyük düşmanı, Nadim Baybars'ın oğlu, sert ve hırçın bir mizaca sahip bir adam. Günü gününe benzemez ve aklıyla hareket etmesini bilmez.Cihan'a karşı ise geçmişten gelen bir nefreti var, bu nefret onun için takıntı haline gelmiş.

UZAK ŞEHİR DEMİRÖLDÜ MÜ?

Uzak Şehir Demir karakterinin ölüp ölmediği bu akşam yeni bölümde netleşecek. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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