Uzak Şehir Cihan öldü mü, Cihan ölüyor mu? Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?

Uzak Şehir Cihan öldü mü, Cihan ölüyor mu? Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?
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Popüler dizi Uzak Şehir, 2 Haziran 2025 Pazartesi akşamı sezon finali bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yayınlandığı günden bu yana büyük ilgi gören dizi, sezon finaliyle birlikte izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatacak. Final bölümü Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Uzak Şehir Cihan öldü mü, Cihan ölüyor mu? Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?

Popüler dizi Uzak Şehir, 2 Haziran 2025 Pazartesi akşamı sezon finali bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, sezon finaliyle izleyenlerine heyecan dolu anlar yaşatacak. Uzak Şehir Cihan öldü mü, Cihan ölüyor mu? Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?

UZAK ŞEHİR KONUSU NE?

Alya, Cihan'ın sunduğu evlilik şartını reddeder. Bunun üzerine Cihan Albora şikayetini geri çekmez ve Alya yargılanmak üzere mahkemeye sevk edilir. Alya'nın, Cihan'ın evlilik şartını kabul etmediğini öğrenen Sadakat, son kozunu oynar ama bu durum Alya'yı yumuşatmak yerine daha da sinirlendirir. Alya'nın yargılandığını bilen Demir bu durumu fırsat bilerek Alya'yı kendisiyle iş birliği yapmaya ikna etmeye çalışır.

Uzak Şehir Cihan öldü mü, Cihan ölüyor mu? Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?

UZAK ŞEHİR CİHAN ÖLDÜ MÜ?

Uzak Şehir Cihan karakterinin ölüp ölmediği bu akşam yeni bölümde netleşecek. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

UZAK ŞEHİR FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU?

Her bölümüyle izleyicisini sürükleyen Uzak Şehir, 2 Haziran Pazartesi saat 20:00'de sezon finali bölümüyle yayınlanacak.

Uzak Şehir Cihan öldü mü, Cihan ölüyor mu? Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?

UZAK ŞEHİR GERÇEK Mİ, UYARLAMA MI?

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı Uzak Şehir, ünlü Lübnan dizisi 'Al Hayba'nın uyarlaması olarak seyirci karşısına çıkacak.

UZAK ŞEHİR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri Mardin Midyat'ta gerçekleşiyor.

UZAK ŞEHİR CİHAN KİM?

Mardin sınırında genis¸ topraklara sahip Albora Ailesi'nin reisi. Duygularını aklın o¨nu¨ne koymayan, sogˆukkanlı, o¨ngo¨ru¨su¨ ve muhakeme yetenegˆi yu¨ksek, mu¨cadeleci bir adam.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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