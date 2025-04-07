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Uzak Şehir CANLI izleme linki var mı? 7 Nisan Uzak Şehir, 20. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!

Uzak Şehir CANLI izleme linki var mı? 7 Nisan Uzak Şehir, 20. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!
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Uzak Şehir, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek üzere küçük oğluyla birlikte Kanada'dan Mardin'e gelen Alya'nın verdiği mücadeleyi anlatıyor. Peki, Uzak Şehir, CANLI izleme linki var mı? 7 Nisan Uzak Şehir, 20. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!

Kanal D'nin yeni dizisi Uzak Şehir merakla bekleiyor. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ı başrollerinde buluşturan dizi farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Uzak Şehir, CANLI izle! 7 Nisan Uzak Şehir, 20. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!

UZAK ŞEHİR KONUSU NE?

Alya, Cihan'ın sunduğu evlilik şartını reddeder. Bunun üzerine Cihan Albora şikayetini geri çekmez ve Alya yargılanmak üzere mahkemeye sevk edilir. Alya'nın, Cihan'ın evlilik şartını kabul etmediğini öğrenen Sadakat, son kozunu oynar ama bu durum Alya'yı yumuşatmak yerine daha da sinirlendirir. Alya'nın yargılandığını bilen Demir bu durumu fırsat bilerek Alya'yı kendisiyle iş birliği yapmaya ikna etmeye çalışır.

Uzak Şehir CANLI izleme linki var mı? 7 Nisan Uzak Şehir, 20. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Nerede, oğlum nerede?"

Sadakat, Alya'yı oğluna gerçekleri söylemekle tehdit ederken Cihan, Alya'ya oğluyla birlikte yaşayacakları aile sıcaklığının sözünü verir.

Cihan'ın kayboluşunun ardından herkes onun için seferber olur. Peki Cihan, çocuğu kurtarabilecek mi?

Uzak Şehir CANLI izleme linki var mı? 7 Nisan Uzak Şehir, 20. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI KİM?

Dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi önemli isimler yer alıyor.

Uzak Şehir CANLI izleme linki var mı? 7 Nisan Uzak Şehir, 20. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alya'nın annesi Albora Konağı'nda!

Alya, Cihan'ın tek aşkı olan Meryem'i ondan saklamasını hayal kırıklığıyla karşılar. Cihan Alya'ya olan duygularıyla yüzleşmemek için Meryem'i öne sürmeye devam eder ama gerçekleri yüzüne vuran Nare olur. Cihan'ın hislerine gem vurduğunu gören Nare, Cihan'a Meryem'e aşık olmadığı konusunda direterek Alya'dan uzaklaşmaması için çabalar.

Kaya ise Zerrin'in Demir'le evlenmesini hazmedemeyip hesabını sormak için soluğu Demir'in konağında alır. Kaya'nın ne kadar acı çektiğini gören Demir istediği intikamı almanın keyfini yaşayacağını düşünürken, Kaya buna müsaade etmez. Demir'e yaşattıklarının hesabını ödetmek için Kaya ve Cihan birlikte hareket ederler.

Nefretiyle hareket eden Uğur, Cihan'ı alt edebilmek için Alya'ya Boran'la ilgili bildiği gerçeği söyler. Alya çocuğunun geleceği için yeniden endişe etmeye başlarken geçmişten çıkıp gelen bir kişi Alya'nın derinlerine gömdüğü korkularının tekrar ortaya çıkmasına neden olacaktır.

Uzak Şehir CANLI izleme linki var mı? 7 Nisan Uzak Şehir, 20. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!

UZAK ŞEHİR GERÇEK Mİ, UYARLAMA MI?

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı Uzak Şehir, ünlü Lübnan dizisi 'Al Hayba'nın uyarlaması olarak seyirci karşısına çıkacak.

Uzak Şehir CANLI izleme linki var mı? 7 Nisan Uzak Şehir, 20. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!

UZAK ŞEHİR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri Mardin Midyat'ta gerçekleşiyor.

UZAK ŞEHİR, CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Uzak Şehir dizisini KANAL D platformlarından izleyebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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