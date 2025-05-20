UZAK ŞEHİR 26. BÖLÜM FULL İZLE | KANAL D ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle tek parça full HD ve kesintisiz! Uzak Şehir'in 26. bölümünde ne oldu?

KANAL D'nin sevilen dizisi, Uzak Şehir son bölümünün yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler arasında büyük heyecan yaratan dizinin detayları ve 27. bölüm fragman bilgileri ise en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Uzak Şehir dizisinin 26. bölümünde ne oldu? Uzak Şehir dizisinin 26. bölüm tek parça izleme linki var mı? İşte, Uzak Şehir dizisinin 26. bölümüne ilişkin merak edilenler…

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN 26. BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Fikriye'nin vefatı, Alya'nın kalbinde derin ve silinmez bir boşluk yaratır. Yas sürecinde bastırılmış duygular ve geçmişte kalmış pişmanlıklar birer birer gün yüzüne çıkar. Cihan, Alya'nın yaşadığı bu sarsıntılı dönemde ona destek olmaya çalışır. Ancak Boran'la ilgili ortaya çıkan sürpriz bir gelişme, Cihan'ın tüm dikkatini başka yöne çeker.

Uzak Şehir son bölüm

Cihan, Nadim ve Ecmel'in çevirdiği oyunları gün yüzüne çıkarmakta kararlıdır. Gerçekleri açığa çıkarma mücadelesi artık sadece onu değil, Alya'yı da tehlikenin içine çeker. Alya, Cihan'ı bu karmaşadan uzak tutmak istese de, onun geri adım atmayan tutumu karşısında sertleşmek zorunda kalır. Bastırdığı duygular, zamanla öfkeye dönüşür ve bu öfke duygularının yerini alır.

Uzak Şehir 26. bölüm

Zerrin'in hamilelik haberi, iki hasım aile arasında yeni bir gerilime yol açar. Kaya ise gerçeği öğrenmek için harekete geçer: Çocuğun babası gerçekten kendisi mi? Zerrin'in ani ve beklenmedik itirafı, Kaya'yı düşünmeden aldığı bir kararın eşiğine getirir. Ortaya çıkan bu kaotik tablo içerisinde tek kazançlı çıkan kişi ise Sadakat olur. Gücün yeniden kendi ellerine geçtiğini düşünen Sadakat, bu kez Alya'yı hedef alır.

Konağa gelen esrarengiz misafiri kendi lehine kullanmaya başlayan Sadakat, Alya'yı kritik bir tercihle yüz yüze bırakır. Vereceği karar yalnızca onun değil, konağın tüm sakinlerinin yaşamlarını etkileyecek bir dönüm noktası olacaktır.