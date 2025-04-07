Trump, Çin'in cezasını artırdı: Yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulayacağız

Trump'ın freni iyice patladı! Çin'i tehdit edip isteğini açıkladı
MHP lideri Bahçeli: Kimse erken seçim hayali kurmasın, seçim zamanında yapılacak

66 gün sonra mesaiye başlayan Bahçeli'den erken seçim resti
ABD borsası çöküşle açıldı

ABD borsası çöküşle açıldı
648 kişiyi zehirleyen dönerciden skandal savunma

648 kişiyi zehirleyen dönerciden skandal savunma

Uzak Şehir 20. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM nasıl izlenir!

Uzak Şehir 20. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM nasıl izlenir!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ı başrollerinde buluşturan dizi farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki, Uzak Şehir 20. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki!

Uzak Şehir, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek üzere küçük oğluyla birlikte Kanada'dan Mardin'e gelen Alya'nın verdiği mücadeleyi anlatıyor. Peki, Uzak Şehir 20. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki! İşte detaylar...

UZAK ŞEHİR KONUSU NE?

Alya, Cihan'ın sunduğu evlilik şartını reddeder. Bunun üzerine Cihan Albora şikayetini geri çekmez ve Alya yargılanmak üzere mahkemeye sevk edilir. Alya'nın, Cihan'ın evlilik şartını kabul etmediğini öğrenen Sadakat, son kozunu oynar ama bu durum Alya'yı yumuşatmak yerine daha da sinirlendirir. Alya'nın yargılandığını bilen Demir bu durumu fırsat bilerek Alya'yı kendisiyle iş birliği yapmaya ikna etmeye çalışır.

Uzak Şehir 20. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM nasıl izlenir!

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Nerede, oğlum nerede?"

Sadakat, Alya'yı oğluna gerçekleri söylemekle tehdit ederken Cihan, Alya'ya oğluyla birlikte yaşayacakları aile sıcaklığının sözünü verir.

Cihan'ın kayboluşunun ardından herkes onun için seferber olur. Peki Cihan, çocuğu kurtarabilecek mi?

Uzak Şehir 20. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM nasıl izlenir!

UZAK ŞEHİR BÖLÜMLERİ İZLEME LİNKİ VAR MI?

Uzak Şehir bölümlerini Kanal D platformlarından izleyebilirsiniz.

Uzak Şehir 20. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM nasıl izlenir!

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI KİM?

Dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi önemli isimler yer alıyor.

Uzak Şehir 20. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM nasıl izlenir!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.