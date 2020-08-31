Bu kadarına da pes! Operasyonda ağlayan bebeğin bezinden uyuşturucu çıktı
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Bu kadarına da pes! Operasyonda ağlayan bebeğin bezinden uyuşturucu çıktı

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda, ekipler evde bulunan bebeğin ağlamasından şüphelendi. Yapılan aramada bebeğin bezinden 6 paket uyuşturucu çıkması ekipleri şoke etti.

31.08.2020 09:50 | Son Güncelleme: 31.08.2020 10:24

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda, evdeki bebeğin sürekli ağlamasından şüphelenen ekipler, bebek bezine bile uyuşturucu saklandığını tespit etti. Bebek bezine konulmuş uyuşturucuların bulunma anlarına ait görüntüler ise şok etti.

BEBEĞİN BEZİNDEN 6 PAKET UYUŞTURUCU ÇIKTI

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik şok bir operasyon yaptı. Çok sayıda adrese yapılan operasyon kapsamında bir evdeki aramalarda karşılaşılan manzara ise pes dedirtti. Şahinbey ilçesi Malazgirt Mahallesi'nde bir ikamette arama yapan ekipler, bu esnada evde bulunan bebeğin sürekli ağlaması üzerine bebeğin üzerindeki bezi açtı. Açılan bebek bezinin içinde saklanan 6 paket uyuşturucuyu gören ekipler şok geçirirken, ortaya çıkan görüntüler bu kadar olmaz dedirtti.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda toplam 2 kilo 100 gram metamfetamin, 79 gram esrar, 21 gram eroin, 8,4 gram sentetik kannabinoid, 18 adet ecstasy hap, 2 adet hassas terazi, 8 adet tabanca ve 3 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyon sonucu uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Bu kadarına da pes! Operasyonda ağlayan bebeğin bezinden uyuşturucu çıktı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (6)
ADA: Allah belanızı versin pislikler
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COŞKUN ÇAKIROĞLU: Antepten bir tane adam çıktığı gözükmeyecekmi
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ANTEPLİ: antepte cok adam var merak etme oldugun yerde hepsi sütten cıkmış akkaşık gibisiniz galiba?
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