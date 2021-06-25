Uyuşturucuyu oyuncuk bebeğe gizlediler
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Uyuşturucuyu oyuncuk bebeğe gizlediler

Uyuşturucuyu oyuncuk bebeğe gizlediler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kars'a kargo yoluyla kente uyuşturucu sokmak isteyen iki kişinin oyuncak bebeğin içerisine sakladığı uyuşturucu polisin gözünden kaçmadı.

Kars'a kargo yoluyla kente uyuşturucu sokmak isteyen iki kişinin oyuncak bebeğin içerisine sakladığı uyuşturucu polisin gözünden kaçmadı. Polis oyuncak bebeğin içerisine gizlenmiş vaziyette 445.8 gram uyuşturucu ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ortaklaşa yapılan çalışmada, kargo yoluyla kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alındı. Bunun üzerine harekete geçen polis, şüphelileri takibe aldı.

Kargodan malzemelerini alan şüpheliler polis ekiplerince durduruldu. Şüpheli 2 kişinin ve kargo paketinde yapılan aramada oyuncak bebeğe gizlenmiş 445,8 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, 0.67 gram metamfetamin maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Ayrıca 2 adet cam aparata el konuldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli 2 kişi İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheliler hakkında TCK 188 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçu kapsamında işlem yapıldı.

Öte yandan, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KARS

Uyuşturucuyu oyuncuk bebeğe gizlediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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