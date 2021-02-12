Uyuşturucuyu kağıt havluya emdirmişler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Uyuşturucuyu kağıt havluya emdirmişler

12.02.2021 13:05 | Son Güncelleme: 12.02.2021 13:09
Uyuşturucuyu kağıt havluya emdirmişler

ISPARTA'da, rulo halindeki kağıt havluya emdirilmiş, 238 bin 140 içimlik bonzai ele geçirildi.

ISPARTA'da, rulo halindeki kağıt havluya emdirilmiş, 238 bin 140 içimlik bonzai ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, M.Y.G ve Z.D. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin sırt çantasında yapılan aramada, rulo halinde kağıt havluya emdirilmiş, 238 bin 140 içimlik bonzai olduğu saptandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Uyuşturucuyu kağıt havluya emdirmişler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin ARKAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Çelebi Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Beren Saat Hande Erçel Özcan Deniz
Spor Ünal Karaman Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Türk İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uyuşturucuyu kağıt havluya emdirmişler - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 13:11:45. #1.15#
title