Uyuşturucunun etkisindeki gencin yardımına polis koştu
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Uyuşturucunun etkisindeki gencin yardımına polis koştu

Uyuşturucunun etkisindeki gencin yardımına polis koştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur'da aldığı uyuşturucu maddenin etkisiyle hareketsiz kalan genci, suyla kendine getiren polis ekipleri daha sonra şahsı sağlık ekiplerine teslim etti.

Burdur'da aldığı uyuşturucu maddenin etkisiyle hareketsiz kalan genci, suyla kendine getiren polis ekipleri daha sonra şahsı sağlık ekiplerine teslim etti.

Burdur'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplere, Burdur Adalet Sarayı karşısında saatlerdir hareketsiz oturan bir vatandaşın olduğu ihbarı geldi. İhbar üzerine olay yerine geçen Motosikletli Yunus Timleri, elektrik panosunun üzerine oturan gençle karşılaştı. İsminin Ö.A.Ö. olduğu öğrenilen ve uyuşturucu madde aldığı belirlenen gencin ayakta kalamadığını gören ekipler sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin gelmesini bekleyen yunus ekipleri, ayakta durmakta güçlük çeken genci önce olası bir kazanın önüne geçmek için elektrik panosundan kaldırdı, ardından yakındaki bir iş yerinin yanında bulunan çeşmeye götürerek su içmesine yardımcı oldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından genci tedavi için ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırdı.

Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen gencin bir gün önce elektrikli bisiklet hırsızlığı suçundan yakalanarak gözaltına alındığı, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi. - BURDUR

Uyuşturucunun etkisindeki gencin yardımına polis koştu
Uyuşturucunun etkisindeki gencin yardımına polis koştu
Uyuşturucunun etkisindeki gencin yardımına polis koştu
Uyuşturucunun etkisindeki gencin yardımına polis koştu
Uyuşturucunun etkisindeki gencin yardımına polis koştu
Uyuşturucunun etkisindeki gencin yardımına polis koştu
Uyuşturucunun etkisindeki gencin yardımına polis koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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