Uyuşturucuları turşu bidonlarında saklamışlar
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Uyuşturucuları turşu bidonlarında saklamışlar

Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN - Haberler | Güncel

TRABZON'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda, çoğu turşu bidonları içerisine saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

TRABZON'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda, çoğu turşu bidonları içerisine saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 715,42 gram kubar esrar, 426,31 gram bonzai, 233,83 gram tütün, 1 hassas terazi, 31 fişek ile 22 bin 925 lira, 540 dolar ve 50 euro ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucuların büyük bölümünün turşu bidonlarında bulunduğu belirtildi.İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, operasyona ilişkin görüntüler paylaşıldı. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


Uyuşturucuları turşu bidonlarında saklamışlar
Uyuşturucuları turşu bidonlarında saklamışlar
Uyuşturucuları turşu bidonlarında saklamışlar
Uyuşturucuları turşu bidonlarında saklamışlar
Uyuşturucuları turşu bidonlarında saklamışlar
Uyuşturucuları turşu bidonlarında saklamışlar
Uyuşturucuları turşu bidonlarında saklamışlar
Uyuşturucuları turşu bidonlarında saklamışlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN

Son dakika haberi! 313 milyon TL'lik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyona ilişkin detaylar ortaya çıktı
Son dakika haberi! 313 milyon TL'lik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyona ilişkin detaylar ortaya çıktı
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