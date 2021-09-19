Uyuşturucudan aranması olan kadın devriye ekiplerine yakalandı - Haberler
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Uyuşturucudan aranması olan kadın devriye ekiplerine yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Yavuz Akkan - Haberler | Yerel

- Uyuşturucudan aranması olan kadın devriye ekiplerine yakalandı Aksaray'da uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak suçundan aranması olan kadın devriye gezen çevik kuvvet polislerine yakalanarak gözaltına alındı.

- Uyuşturucudan aranması olan kadın devriye ekiplerine yakalandı

AKSARAY - Aksaray'da uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak suçundan aranması olan kadın devriye gezen çevik kuvvet polislerine yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz Milli İrade Meydanında huzur devriyesi yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri Nuray Ç.'yi durdurdu. Şahsın kimlik sorgulamasını yapan polis ekipleri, adının daha önce cezaevine girdiği uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak suçundan aranmasının olduğunu tespit etti. Polis ekiplerince gözaltına alınan kadın 15 Temmuz Milli İrade Meydanında bulunan Çevik Kuvvet Noktasına götürüldü. Yapılan üst aramasında herhangi uyuşturucu madde bulunmayan kadın, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Uyuşturucudan aranması olan kadın devriye ekiplerine yakalandı

Uyuşturucudan aranması olan kadın devriye ekiplerine yakalandı

Uyuşturucudan aranması olan kadın devriye ekiplerine yakalandı

Uyuşturucudan aranması olan kadın devriye ekiplerine yakalandı
İhlas Haber Ajansı / Yavuz Akkan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Uyuşturucudan aranması olan kadın devriye ekiplerine yakalandı - Haberler
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