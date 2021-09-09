UYUŞTURUCU YÜZÜNDEN ÇIKAN KAVGADA POMPALI TÜFEKLE OĞLUNU ÖLDÜRDÜ

Adana'da Fırat Y. (45), uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen oğlu Emircan Y.?yi (20) çıkan kavgada pompalı tüfekle vurdu.

Adana'da Fırat Y. (45), uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen oğlu Emircan Y.?yi (20) çıkan kavgada pompalı tüfekle vurdu. Fırat Y.?nin kamyonetle hastaneye götürdüğü oğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi 582 Sokak'taki 2 katlı müstakil bir evde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Emircan Y. (20) ile babası Fırat Y. (45) uyuşturucu meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Emircan Y. aldığı satırla babasının üzerine yürüdü. Baba Fırat Y. ise pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Emircan Y. silahtan çıkan saçmalarla yaralandı.

Baba, oğlunun kanlar içerisinde yere yığıldığını görünce kamyonete bindirip, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne götürdü. Hayati tehlike kaydıyla tedaviye alınan Emircan Y., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu arada Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı babayı gözaltına aldı. Ekiplerin, evin bahçesinde yaptığı aramada tüfek ve satır bulundu.

İfadesine başvurulan aile üyeleri, Emircan Y.?yi babasının vurmadığını, kendi kendini vurduğunu öne sürdü. Görgü şahitleri ise Emircan Y.?yi babasının vurduğunu iddia etti. Olayın nasıl gerçekleştiği, baba ile oğlunun elinden alınacak svap örneği ile ortaya çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı