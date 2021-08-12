Uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama
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Uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

Uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

MALATYA'da, polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

MALATYA'da, polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu sattığı belirlenen kişi gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan şüphelinin adresinde yapılan aramada, bir miktar esrar, metamfetamin, uyuşturucu hap ve tabanca ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

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