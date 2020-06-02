Uyuşturucu tacirlerinin yeni yöntemi ortaya çıktı
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Uyuşturucu tacirlerinin yeni yöntemi ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 864 adet çakmak gazı ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirlerinin yeni yöntemi ortaya çıktı
02.06.2020 10:24 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:27

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 864 adet çakmak gazı ele geçirildi. İl Jandarma komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu incelemede uyuşturucu tacirlerinin çakmak gazını kullanarak toz esrardan likit esrar elde ettiği ve kilosunu da 90 bin liraya sattığı ortaya çıktı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice ilçesi Yalaza ve Bağlan köyleri kırsalında icrasına başlanılan Şehit Jandarma Er Yusuf Kolay operasyonunun başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu operasyon esnasında arazide çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde 235 kilogram esrar ve 23 kilogram skunk maddesi ile 15 ayrı noktada toplam 2 milyon 452 bin 500 kök kenevir bitkisi, likit esrar yapımında kullanılan 864 adet çakmak gazı, kenevir bitkilerini sulamak maksadıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 2 bin 580 metre uzunluğundaki su hortumu 1 adet su motoru, 5 adet silikon yapıştırıcı, esrar elemekte kullanılan 1 adet elek ve 300 metre bakır tel ele geçirilmiş, ele geçirilen esrar muhafaza altına alınmış, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip diğer malzemeler ile birlikte yerinde imha edilmiştir" denildi.

Operasyonlardaki çakmak gazı detayı gerçeği ortaya çıkardı

Diyarbakır İl Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından yapılan dikkatli incelemenin ardından operasyonlarda bulunan çakmak gazları, uyuşturucu tacirlerinin yeni yöntemini deşifre etti. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı incelemelerde çakmak gazlarının toz esrar maddesini likit haline getirdiği ve bunu da batı illerine kilosunu 90 bin liraya sattığı ortaya çıktı. Likit esrar, her türlü gıda maddesinin içine konularak kullanılabilirken, en basit yolunun kürdan yardımı ile sigaranın üzerine sürüldüğü, bunun daha çok uyuşturucu etkisi oluşturduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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