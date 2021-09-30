Uyuşturucu sevkiyatında yeni taktik - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucu sevkiyatında yeni taktik

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucu sevkiyatında yeni taktik

Van'dan İstanbul'a gitmek üzere havalimanına gelen İran uyruklu şahıs, taktığı çift maskeyle kamufle ettiği uyuşturucu maddeyle yakalandı.

İSTANBUL (İHA) - Van'dan İstanbul'a gitmek üzere havalimanına gelen İran uyruklu şahıs, taktığı çift maskeyle kamufle ettiği uyuşturucu maddeyle yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz Van Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerimizce Van'dan İstanbul'a gitmek üzere havalimanına gelen İran uyruklu 1 şahsın giriş kontrol noktasında bulunan x-ray cihazından geçtiği esnada durumundan şüphelenilmesi üzerine valiz ve üst araması yapıldı. Yapılan aramada sigara paketi içerisinde 34,51 gram metamfetamin, vücuduna gizlenmiş şekilde 1 adet şeffaf poşete sarılmış 60 gram Afyon sakızı ve valizinde ise 40 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak İranlı şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi. - VAN

Uyuşturucu sevkiyatında yeni taktik

Uyuşturucu sevkiyatında yeni taktik

Uyuşturucu sevkiyatında yeni taktik

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Fren yerine gaza basan sürücü, iki kişiye çarptı! Kadın ile 13 yaşındaki çocuğun can verdiği kaza kamerada

Fren yerine gaza basan sürücü, iki kişiye çarptı! Kadın ile 13 yaşındaki çocuğun can verdiği kaza kamerada
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Tunç Soyer Devlet Bahçeli Halil İbrahim Dervişoğlu
Magazin Seda Sayan Müge Anlı Esra Erol Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Demir Çelik Kenan Karaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Uyuşturucu sevkiyatında yeni taktik - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 16:46:00. #1.12#