Uyuşturucu sattığı adamdan parasını alamayınca silahına sarıldı

Bursa'da bir kişi uyuşturucu sattığı müşterisinden parasını alamayınca silahına sarıldı. Mehmet B.'yi sırtından vurarak ağır yaralayan şahıs, kayıplara karıştı.

Dün akşam 20.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi Yavuz Sokak'ta iddiaya göre A.A., uyuşturucu sattığı Mehmet B.'den ücretini alamayınca kapı önünde tartışmaya başladı.

SIRTINDAN VURDU

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında arbede yaşanırken, A.A., yanında bulundurduğu silah ile Mehmet B.'ye ateş açtı. Sırtından vurulan Mehmet B., kanlar içinde yere yığılırken, sesleri duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekibine sevk edildi.

DURUMU AĞIR

Sağlık ekipleri ilk müdahalesi ile birlikte yaralı Mehmet B.'yi Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının durumu ciddiyetini korurken, olay yerinden kaçan şüpheli A.A.'yı bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı