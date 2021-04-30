Şişli'de şüphe üzerine durdurulan bir kişi üzerinden uyuşturucu ele geçirildi
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Şişli'de şüphe üzerine durdurulan bir kişi üzerinden uyuşturucu ele geçirildi

Anadolu Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şişli'de şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinden 99 gram metamfetamin ve oyuncak araba görünümlü hassas terazi ele geçirildi.

Şişli'de şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinden 99 gram metamfetamin ve oyuncak araba görünümlü hassas terazi ele geçirildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, 29 Nisan 23.15 sıralarında Cumhuriyet Caddesi bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu.

Şüphelinin yapılan üst aramasında 99 gram metamfetamin, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 200 lira ve oyuncak araba görünümlü hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.E.O. (28) uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.

Şişli'de şüphe üzerine durdurulan bir kişi üzerinden uyuşturucu ele geçirildi
Şişli'de şüphe üzerine durdurulan bir kişi üzerinden uyuşturucu ele geçirildi
Şişli'de şüphe üzerine durdurulan bir kişi üzerinden uyuşturucu ele geçirildi
Şişli'de şüphe üzerine durdurulan bir kişi üzerinden uyuşturucu ele geçirildi
Şişli'de şüphe üzerine durdurulan bir kişi üzerinden uyuşturucu ele geçirildi
Şişli'de şüphe üzerine durdurulan bir kişi üzerinden uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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