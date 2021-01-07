Uyuşturucu operasyonunda biri avukat 6 kişi tutuklandı (2)

AVUKAT KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YARALANMIŞ

Bilecik'te 8 kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 6 şüpheli arasında yer alan avukat K.E.'nin baskın sırasında kaçmaya çalışırken apartmanın 1'inci katındaki balkonundan düşerek yaralandığı öğrenildi. Hastanede tedavisinin ardından başı ve ayakları sargılı haldeki şüpheli K.E.'nin yürümekte güçlük çektiği için adliyeye tekerlekli sandalye ile götürüldüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cafer ELMAS