Uyuşturucu Operasyonunda 8 Olayın Firari Zanlısı Yakalandı

Uyuşturucu Operasyonunda 8 Olayın Firari Zanlısı Yakalandı

Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda, aralarında 8 ayrı olayın firari zanlısının da bulunduğu 3 kişi yakalandı.

Uyuşturucu Operasyonunda 8 Olayın Firari Zanlısı Yakalandı

Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda, aralarında 8 ayrı olayın firari zanlısının da bulunduğu 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Güneş Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 10 gram metamfetamin, pompalı tüfek, 4 kartuş, tabanca, 25 dolu fişek, 10 çalıntı telefon ile 345 lira ele geçirildi. Operasyonda, H.Y, M.S. ve E.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerden E.T'nin iki ayrı yaralama ile Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet suçundan arandığı, ayrıca 5 farklı olayın da firari şüphelisi olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.T, mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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