Uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
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Uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yabancı uyruklu 6 zanlı yakalandı.

19.02.2020 19:37 | Son Güncelleme: 19.02.2020 19:38
Uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yabancı uyruklu 6 zanlı yakalandı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde uyuşturucu sattıkları öne sürülen Irak uyruklu şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda, 322 gram sentetik uyuşturucu ile tüp içerisinde likit sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.S. (36), A.A. (37), F.H.A. (41), F.S.A. (42), B.N.D. (35) ve W.A.J. (51), Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
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