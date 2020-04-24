Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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İstanbul Jandarma Komutanlığı, Jandarma, İstanbul, Güncel, Haber

Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da, yasa dışı yollarla yurt dışından getirdikleri ilaçları çeşitli kimyasallarla metamfetamine dönüştürerek piyasaya sürmeye çalıştıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

24.04.2020 13:20 | Son Güncelleme: 24.04.2020 13:22
Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da, yasa dışı yollarla yurt dışından getirdikleri ilaçları çeşitli kimyasallarla metamfetamine dönüştürerek piyasaya sürmeye çalıştıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin yurt dışından getirdiği yüklü miktarda ilacı çeşitli kimyasallarla ayrıştırarak metamfetamine dönüştüreceği ve kent genelinde piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Fiziki takip ve teknik çalışma yapan jandarma ekipleri, bu kişilerin ilaçları Esenyurt'ta iki adrese indirdiği ve bu adreslerde oluşturdukları düzeneklerle uyuşturucuyu üreteceklerini belirledi.

Söz konusu evlere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, H.İ.Ç. ve M.K. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, eczanelerde reçete ile satışı yapılan 302 bin 122 hap ile uyuşturucu üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

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