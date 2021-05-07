Uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
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Uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 50 gram uyuşturucu, 10 adet uyarıcı hap ve 2 bin 10 TL para ele geçirildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 50 gram uyuşturucu, 10 adet uyarıcı hap ve 2 bin 10 TL para ele geçirildi. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan, satan, "torbacı" diye tabir edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Narkotimlerce takibe alınan S.İ., Y.B., K.A. ve Ş.A. isimli dört şahıs Ontemmuz Mahallesi Acılık bölgesinde yakalandı. Operasyon kapsamında yapılan aramada; 50 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 10 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 2 bin 10 TL suçtan elde edilen para ve 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

K.A ve Ş.A. isimli şahıslar, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Ayrıca şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten idari yaptırım uygulandığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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