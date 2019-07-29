Uyuşturucu operasyonu

Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti ve sevkiyatı ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Çalışmada kent merkezinde şüpheli hareketlerde bulunan 4 kişiden birinin park halindeki bir aracın altına poşet attığını fark eden ekipler, şüphelilerin üzerinde ve poşette yaptıkları aramada fişekler halinde 64 gram esrar maddesi ile hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapan ekipler, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen N.P ve S.Ö.'yü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.

N.P ve S.Ö, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA