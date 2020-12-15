Uyuşturucu madde ticareti yapan çifte gözaltı
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Uyuşturucu madde ticareti yapan çifte gözaltı

15.12.2020 16:31 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:34
Uyuşturucu madde ticareti yapan çifte gözaltı

BURSA'nın Gemlik ilçesinde yaklaşık bir aylık takibin ardından baskın yapılan evde uyuşturucu madde ele geçirildi, Hakan Ü. ve eşi Ayla Ü., uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde yaklaşık bir aylık takibin ardından baskın yapılan evde uyuşturucu madde ele geçirildi, Hakan Ü. ve eşi Ayla Ü., uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarını yakalamaya yönelik çalışma kapsamında, Osmaniye Mahallesi Demirmen Sokak'ta bulunan bir evi izlemeye aldı. Yaklaşık bir aylık takibin ardından harekete geçen ekipler, eve yaptıkları baskında Hakan Ü. ve eşi Ayla Ü.'yü gözaltına aldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen çift, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Evde yapılan aramada, 100 gram selvi diye tabir edilen uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ticaretinden temin edildiği düşünülen 10 bin lira ele geçirildi. Eve gelen 12 kişi ise sorgulandı.Gözaltına alınan çift, emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemece, Hakan Ü. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ayla Ü. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


Uyuşturucu madde ticareti yapan çifte gözaltı
Uyuşturucu madde ticareti yapan çifte gözaltı
Uyuşturucu madde ticareti yapan çifte gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kazım BULUT

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