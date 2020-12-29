Uyuşturucu bağımlısı koca, eşini başından vurarak öldürdü
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Uyuşturucu bağımlısı koca, eşini başından vurarak öldürdü

29.12.2020 12:01 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:22
Uyuşturucu bağımlısı koca, eşini başından vurarak öldürdü

MALATYA'da çok sayıda suçtan sabıka kaydı bulunan uyuşturucu bağımlısı Mehmet T. (40), eşi Selda T.'yi (38) başından tabancayla vurarak, öldürdü.

MALATYA'da çok sayıda suçtan sabıka kaydı bulunan uyuşturucu bağımlısı Mehmet T. (40), eşi Selda T.'yi (38) başından tabancayla vurarak, öldürdü.

Korkunç olay, sabaha karşı Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet T. ile eşi Selda T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet T., eşini tabancayla başından vurdu. Selda T., kanlar içinde yere yığılırken, silah sesi üzerine çevredekiler polisi aradı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Selda T., doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Koca Mehmet T. ise, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğünde sorguya alınan Mehmet T.'nin uyuştucu bağımlısı olduğu ve çok sayıda sabıka kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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