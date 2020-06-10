Uyuşturucu bağımlısı kardeşi ile kavga etti, dayanamayıp vurdu
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Uyuşturucu bağımlısı kardeşi ile kavga etti, dayanamayıp vurdu

Uyuşturucu bağımlısı kardeşi ile kavga etti, dayanamayıp vurdu Arnavutköy'de bir kişi, uyuşturucu krizi geçiren kardeşiyle kavga etti.

10.06.2020 19:13 | Son Güncelleme: 10.06.2020 19:57

Uyuşturucu bağımlısı kardeşi ile kavga etti, dayanamayıp vurdu

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir kişi, uyuşturucu krizi geçiren kardeşiyle kavga etti. Yaşananlara dayanamayan ağabey kardeşini göğsünden vurdu.

Olay, Arnavutköy Dağgülü Sokakta saat 16.30 sularında meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olan Sinan Gümüş evde kriz geçirmeye başladı. Kriz geçiren Gümüş, evde kendine ve eşyalara zarar vermeye başladı. Normalde Trakya'da yaşayan ancak evine ziyaret amaçlı gelen ağabeyi Bilal Gümüş kardeşini durdurmaya çalıştı. Kriz geçiren Gümüş kendisini durdurmaya çalışan ağabeyini de saldırdı. 2 kardeş kavga etmeye başladı. Ağabey Bilal Gümüş yaşananlara daha fazla dayanamadı ve kardeşi Sinan Gümüş'ü göğsünden vurdu.

Kardeşini vurduktan sonra olay yerinin yakınındaki kıraathaneye giden Gümüş, kardeşini vurduğunu itiraf etti. Bilal Gümüş polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle birlikte tutuklanarak polis karakoluna götürüldü.

Göğsünden vurulan ve yerde ağır yaralı şekilde yatan Sinan Gümüş ise ambulans ekiplerinin olay yerine gelmesi ile birlikte ağır yaralı şekilde Arnavutköy Devlet Hastahanesine kaldırıldı.

"Onlara satırla saldırıyor, abisi de vuruyor"

Yaşananları anlatan mahalle sakini Mustafa Yazıcı, "Bu adam içki bağımlısı, bir şeyler kullanıyor. Komşulara saldırıyor, sağa sola saldırıyor. Geçen gece annesini boğmaya çalıştı. 1 dakika daha geç kalsalardı annesini boğuyordu. Kaymakamlığa bildirdik, savcılığa bildirdi. Burada evi darma dağın etmiş. Abisi ve babası geliyor. Bu sefer onlara satırla saldırıyor. Saldırınca abisi de vuruyor" dedi.

Uyuşturucu bağımlısı kardeşi ile kavga etti, dayanamayıp vurdu

Kaynak: İHA

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