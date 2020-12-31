Uyuşturucu tacirlerinin baskından kaçmak için kurdukları düzenek akıllara durgunluk verdi
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Uyuşturucu tacirlerinin baskından kaçmak için kurdukları düzenek akıllara durgunluk verdi

31.12.2020 15:28 | Son Güncelleme: 31.12.2020 18:14

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, sera haline getirdiği dairede uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli yakalandı. Polisin evde yaptığı aramada şüphelilerin olası polis baskınında kaçmak için kurdukları düzenek pes dedirtti. Perdelerin birbirine bağlanarak hazırlandığı balkondan aşağı sarkıtılmış düzenek ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Meydan kavağı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde uyuşturucu madde bitkisi yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Polis O.Y'nin dairesine baskın yaptı. Baskında O.Y'nin özel ısıtma ve ışıklandırma düzeneği ile uyuşturucu madde yetiştirdiği ve yetiştirdiği bu maddeleri depolayarak sattığı belirlendi.

Evde ve O.Y'nin üzerinde yapılan aramada, 7 kilogram 560 gram skunk, 1 terazi, 1 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 805 lira ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

PERDELİ KAÇIŞ DÜZENEĞİ

Polisin evde yaptığı arama sırasında balkonda tespit ettiği kaçış düzeneği ise şaşırttı. Şüphelilerin evde olası bir polis baskınında kaçabilmek için perdeleri birbirine bağlayıp balkondan aşağı sarkıttığı düzenek ele geçirildi. Kaçış düzeneği polis tarafından toplandı.

MAHKEMECE TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu tacirlerinin baskından kaçmak için kurdukları düzenek akıllara durgunluk verdi
Uyuşturucu tacirlerinin baskından kaçmak için kurdukları düzenek akıllara durgunluk verdi
Uyuşturucu tacirlerinin baskından kaçmak için kurdukları düzenek akıllara durgunluk verdi
Uyuşturucu tacirlerinin baskından kaçmak için kurdukları düzenek akıllara durgunluk verdi
Uyuşturucu tacirlerinin baskından kaçmak için kurdukları düzenek akıllara durgunluk verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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