Uyuma uygulaması nedir, nasıl kullanılır? UYUMA uygulaması indir! Müge Anlı'da tanıtılan Uyuma projesi hakkında merak edilenler!

Müge Anlı'da da tanıtılan UYUMA uygulaması ile uyuşturucu satışına son verilmek amaçlanıyor. Uyuma uygulaması nedir, nasıl kullanılır? UYUMA uygulaması indir!

Uyuşturucu madde kullanımını ve satışını durdurmak amacıyla geliştirilen UYUMA projesi hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

UYGULAMA UYGULAMASI NEDİR? UYUMA PROJESİ

Uyuşturucu madde kullanımı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de başta gençlerimiz olmak üzere toplumumuz açısından büyük tehlike arz etmektedir. Uyuşturucu ile etkin mücadelede kolluğun suç ile mücadelesi kadar, toplumumuzun bu konuda bilinçlendirilmesi de kaçınılmazdır.

Başta gençlerimiz olmak üzere vatandaşlarımızı bu konuda bilinçlendirmek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tamamen yerli ve milli bir yazılımla gerçekleştirdiği, akıllı telefonlardan Google Play Store ve Apple sanal mağazalarından ücretsiz olarak temin edilebilen UYUMA Uygulaması aktif hale getirildi.

UYUMA PROJESİNİN AMACI

UYUMA projesi, teknolojik imkânlar aracılığıyla uyuşturucu ile mücadelede vatandaş duyarlılığını oluşturmak, toplumsal sorumluluk bilincine uygun şekilde ve daha etkin hale getirmek suretiyle kalıcı ve güçlü bir mücadele ortamı oluşturmak amacıyla hazırlandı. Bu proje ile uyuşturucu suçlarına daha seri müdahale imkânı sağlanması hedeflenmiştir.

Uygulamanın önemli özelliklerinden biri ise bildirim yapanın kimlik bilgilerinin kesinlikle gizli kalması, bildirim yapanın numarasının görünmesi ve soruşturmanın hiçbir aşamasında üçüncü kişiler tarafından kesinlikle bilinmeyecek olmasıdır.

Uygulamayı telefonlarına indiren vatandaşlarımız, kişisel bilgilerini sisteme kaydettikten sonra uygulamayı kullanmaya başlayacaktır. Sokakta gördüğü uyuşturucu ticaretini polise bildirmek isteyen vatandaş, uygulamadaki butona basarak ihbarda bulunacak. Sisteme konum bilgisiyle birlikte düşen ihbar, bölgeye en yakın ekibe iletilecek. İhbarcının kimliği kesinlikle gizli tutulacaktır. Suçla mücadelede vatandaşlarımız desteği ile bizlere büyük güç vermektedir.

UYUMA PROJESİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ