UYUM'lu öğrenciler duygulandırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

UYUM'lu öğrenciler duygulandırdı

12.03.2021 13:39 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:12

UYUM'lu öğrenciler duygulandırdı UYUM'lu öğrencilerden İstiklal Marşı Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü sebebiyle düzenlenen törende UYUM'lu öğrenciler İstiklal Marşı'nı okudu.

UYUM'lu öğrenciler duygulandırdı

UYUM'lu öğrencilerden İstiklal Marşı

ANKARA - Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü sebebiyle düzenlenen törende UYUM'lu öğrenciler İstiklal Marşı'nı okudu.

10 bin metrekarelik bir alanda engelli bireylerin tüm ihtiyaçlarını karşılayıp sosyalleşmelerini sağlayacak Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi öğrencileri yaptıkları etkinlikler ile kalplere dokunmaya devam ediyor. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in talimatıyla hayata geçirilen Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi'nin öğrencileri 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünde İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Duygu dolu anların yaşandığı gösterimde öğrenciler büyük alkış topladı.

Mehmet Akif Ersoy'un "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" sözleriyle konuşmasına başlayan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Bir milletin istiklalini haykırışının adıdır İstiklal Marşı. Bugün çocuklarımız bizlere duygu dolu anlar yaşattı. Hepsinin gözlerinden öperim. Korkma'dan geçen 100 yıldan Şanlı Hilal'in dalgalanacağı nice 100 yıllara.." açıklamasında bulundu.

UYUM'lu öğrenciler duygulandırdı
UYUM'lu öğrenciler duygulandırdı
UYUM'lu öğrenciler duygulandırdı
UYUM'lu öğrenciler duygulandırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÇİĞDEM ŞİRİN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Nükhet Duru Birol Güven Şevket Çoruh Hakan Taşıyan
Spor Ersun Yanal Ali Şansalan Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: UYUM'lu öğrenciler duygulandırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 14:19:22. #1.16#
title