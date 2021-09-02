Uyurken çıkan yangından son anda kurtuldu
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Uyurken çıkan yangından son anda kurtuldu

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Uğur - Haberler | Güncel

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, Ali Şengül (34), yalnız yaşadığı evde uyuduğu sırada çıkan yangından son anda kendini dışarı atarak hafif yaralı kurtuldu.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, Ali Şengül (34), yalnız yaşadığı evde uyuduğu sırada çıkan yangından son anda kendini dışarı atarak hafif yaralı kurtuldu. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 23.30 sıralarında ilçe merkezindeki Osmangazi Mahallesi, Ülker Sokak'ta bulunan Ali Şengül'e tek katlı müstakil evde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sırasında evde uyuduğu öğrenilen Şengül alevleri fark edip, son anda dışarı çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Erbaa Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrası yangın söndürüldü. Yangın sonrası hasar oluşan ev kullanılamaz hale geldi. Vücudunda hafif yanıklar oluşan Ali Şengül olay yerine gelen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Uyurken çıkan yangından son anda kurtuldu
Uyurken çıkan yangından son anda kurtuldu
Uyurken çıkan yangından son anda kurtuldu
Uyurken çıkan yangından son anda kurtuldu
Uyurken çıkan yangından son anda kurtuldu
Uyurken çıkan yangından son anda kurtuldu
Uyurken çıkan yangından son anda kurtuldu
Uyurken çıkan yangından son anda kurtuldu
Uyurken çıkan yangından son anda kurtuldu
Uyurken çıkan yangından son anda kurtuldu
Uyurken çıkan yangından son anda kurtuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Uğur

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
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İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
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