Uysal, yabancı turizmcilere seslendi: "Doğru ülkedesiniz"
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Uysal, yabancı turizmcilere seslendi: "Doğru ülkedesiniz"

Uysal, yabancı turizmcilere seslendi: 'Doğru ülkedesiniz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, seyahat acenteleri için düzenlenen 'On bin adımda Kaleiçi' etkinliğinde sektör profesyonellerine "Doğru ülkedesiniz.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, seyahat acenteleri için düzenlenen 'On bin adımda Kaleiçi' etkinliğinde sektör profesyonellerine "Doğru ülkedesiniz. Bütün müşterilerinizi şehrimize emanet edebilirsiniz, bütün müşterilerinizi Kaleiçi'ne getirebilirsiniz" diye seslendi.

Pandemi nedeniyle son dakika satışlarının belirleyici olacağı turizmde, sezon öncesi yurt dışından bin 500'e yakın seyahat acentesinin buluştuğu Fuar kapasında Kaleiçi turu düzenlendi. ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde, pazartesi kapılarını açan ve iki gün devam fuarın ardından düzenlenen gezi öncesi Başkan Uysal, konukları Hıdırlık Kulesi'nin yanındaki miradorda karşıladı.

Başkan Uysal, yaptığı konuşmada, Kaleiçi'nin 3 bin 500 yıllık bir kent olduğunu söyledi. Roma İmparatoru Hadrian gibi birçok ismin yaşayan antik kent Kaleiçi'nden gelip geçtiğini anlatan Başkan Uysal, "Antalya ve çevresinde 400 antik şehir var. İşte bütün antik kentlerini kalbi de burasıdır. Burada her dönemde ait izler bulabilirsiniz. Kültürel aktivitelerden hoşlanan ama aynı zamanda geçmişi hissetmek ve eğlenmek isteyen bütün müşterilerini Kaleiçi'ne getirebilirsiniz" diye konuştu.

Başkan Uysal, şair ve yazar Aleksandr Puşkin'in 39 yıllık yaşamında bir kez Rusya'nın dışına çıktığı ve Türkiye'ye geldiğini belirterek, sektör profesyonellerine "Doğru ülkedesiniz. Bütün müşterilerinizi şehrimize emanet edebilirsiniz" diye seslendi. - ANTALYA

Uysal, yabancı turizmcilere seslendi: 'Doğru ülkedesiniz'
Uysal, yabancı turizmcilere seslendi: 'Doğru ülkedesiniz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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