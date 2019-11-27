Uysal: "Son bir yıllık dönemde cari denge önemli bir iyileşme kaydetti"
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Uysal: "Son bir yıllık dönemde cari denge önemli bir iyileşme kaydetti"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, "Son bir yıllık dönemde cari denge önemli bir iyileşme kaydetti ve 2002 yılından bu yana ilk defa yıllık olarak fazla vermeye başladı.

27.11.2019 19:53 | Son Güncelleme: 27.11.2019 19:57
Uysal:

() Başkanı , "Son bir yıllık dönemde cari denge önemli bir iyileşme kaydetti ve 2002 yılından bu yana ilk defa yıllık olarak fazla vermeye başladı." dedi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Uysal: "Son bir yıllık dönemde cari denge önemli bir iyileşme kaydetti"
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