27.11.2019 19:53 | Son Güncelleme: 27.11.2019 19:57

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, "Son bir yıllık dönemde cari denge önemli bir iyileşme kaydetti ve 2002 yılından bu yana ilk defa yıllık olarak fazla vermeye başladı." dedi.

Kaynak: AA