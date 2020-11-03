- Uykuda depreme yakalanan çocuğunu böyle korudu

- Uykuda depreme yakalanan çocuğunu böyle korudu İzmir'de depremde çocuğunu korumaya çalışan annenin görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı Deprem sırasında çocuğunun üzerine kapanarak korumaya alan vefakar anne;

- Uykuda depreme yakalanan çocuğunu böyle korudu

İzmir'de depremde çocuğunu korumaya çalışan annenin görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı

Deprem sırasında çocuğunun üzerine kapanarak korumaya alan vefakar anne;

"Hiçbir şey yok tamam kuzum tamam"

İZMİR - İzmir'de depremde çocuğunu korumaya çalışan annenin görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'de 6.6 şiddetinde meydana gelen depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Buca ilçesinde deprem sırasında bir annenin çocuğunu korumaya çalıştığı görülürken, depremin şiddetini gözler önüne seren anlar evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Anne evladını böyle korudu

Deprem anında odaya giren anne, hemen çocuğunun üzerine kapanarak korumaya alıyor. Çorumlu olduğu öğrenilen anne ve çocuğun, görüntülerde yaşadığı şok yüzlerine yansıyor. Beşik gibi sallanan evde çocuğuna sımsıkı sarılan anne, "Gel hiç birşey yok. Tamam kuzum. Tamam" diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Çocuğuyla birlikte deprem sona erdikten sonra odadan dışarıya doğru yöneliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN