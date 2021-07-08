"Uygur Soykırımını Durdurun" protestosu
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"Uygur Soykırımını Durdurun" protestosu

Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir - Haberler | Güncel

Belçika parlamentosunda Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikalarının "soykırım" ola rak tanınması yönünde karar tasarısı görüşüldüğü sırada Brüksel'de Arts-Loi caddesinde toplanan grup, Çin'de Uygur Türklerine yönelik uygulamalara karşı "Uygur Soykırımını Durdurun" protestosu düzenledi.

Belçika parlamentosunda Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikalarının "soykırım" ola rak tanınması yönünde karar tasarısı görüşüldüğü sırada Brüksel'de Arts-Loi caddesinde toplanan grup, Çin'de Uygur Türklerine yönelik uygulamalara karşı "Uygur Soykırımını Durdurun" protestosu düzenledi.

'Uygur Soykırımını Durdurun' protestosu
'Uygur Soykırımını Durdurun' protestosu
'Uygur Soykırımını Durdurun' protestosu
'Uygur Soykırımını Durdurun' protestosu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir

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