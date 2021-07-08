"Uygur Soykırımını Durdurun" protestosu
Belçika parlamentosunda Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikalarının "soykırım" ola rak tanınması yönünde karar tasarısı görüşüldüğü sırada Brüksel'de Arts-Loi caddesinde toplanan grup, Çin'de Uygur Türklerine yönelik uygulamalara karşı "Uygur Soykırımını Durdurun" protestosu düzenledi.
Belçika parlamentosunda Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikalarının "soykırım" ola rak tanınması yönünde karar tasarısı görüşüldüğü sırada Brüksel'de Arts-Loi caddesinde toplanan grup, Çin'de Uygur Türklerine yönelik uygulamalara karşı "Uygur Soykırımını Durdurun" protestosu düzenledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir