Uygunsuz fotoğraflarını çektikleri erkeklerden şantajla para alan çete üyeleri yakalandı
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Uygunsuz fotoğraflarını çektikleri erkeklerden şantajla para alan çete üyeleri yakalandı

14.01.2021 13:00 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:53

Bursa'da internetten tanıştıkları erkekleri tuzağa düşürüp, şantaj yapan 2'si kadın 6 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin, mağdurları birlikte olma vaadiyle kandırıp, uyuşturucu vererek uygunsuz fotoğraflarını çektikleri öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine 2 kadının internet üzerinden ağlarına düşürdükleri kişilere şantaj yaptığını belirledi. 2 kadının iletişim kurduğu erkekler ile buluştukları, uyuşturucu verdikleri ardından da uygunsuz fotoğraflarını çektikleri saptandı.

BİRLİKTE OLMA VAADİYLE KANDIRMIŞLAR

Kadınların, birlikte olma vaadiyle kandırdıkları kişilerin evlerine ait anahtarları kopyalayarak, daha sonra hırsızlık olayları gerçekleştirdiği de belirlendi. Polis, Y.B. ve B.K. isimli kadınları teknik ve fiziki takibe aldı. 2 şüpheli kadının 4 kişiyle iletişim halinde olduğu saptandı.

ŞANTAJLA PARA İSTEMİŞLER

Genişletilen çalışma sonunda ise kadınlar ile irtibatlı oldukları 4 kişinin, ağlarına düşürdükleri kişilerden şantaj ile para istedikleri tespit edildi.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Polis elde edilen deliller doğrultusunda İzmir ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Y.B., B.K., G.G., E.D., S.S. ve D.Y. isimli şüpheliler, yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, mağdurların kişisel bilgilerini içeren çok sayıda belge ve dijital materyal ile bıçak, keski, balta, av tüfeği ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Uygunsuz fotoğraflarını çektikleri erkeklerden şantajla para alan çete üyeleri yakalandı
Uygunsuz fotoğraflarını çektikleri erkeklerden şantajla para alan çete üyeleri yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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