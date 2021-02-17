Uygulamalı Eğitim nedir? Üniversite Uygulamalı dersler nasıl olacak? Uygulamalı dersler ve bölümler hangileri?

YÖK son dakika kararını açıkladı! Yüksek öğretim Kurulu (YÖK) üniversitelerin bazı bölüm ve dersleri için yüz yüze eğitim kararını verdi. Bu karara göre, uygulamalı dersler gruplar halinde yüz yüze eğitime başlayacak! Peki, Uygulamalı Eğitim nedir? Üniversite Uygulamalı dersler nasıl olacak? Uygulamalı dersler ve bölümler hangileri?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir eğitime uzaktan devam edilmekteydi. Üniversitelerin 2 dönemdir uzaktan çevrimiçi ortamda ders vermesi, özellikle bazı bölümlerin öğretmenleri ve öğrencileri için olumsuz etkiler yaratmaktaydı. Bir süredir tartışmalı olan üniversitelerde yüz yüze eğitim konusuna bugün YÖK Başkanı Yekta Saraç bir nokta koydu. Yaptığı açıklamada, Uygulamalı Eğitimde dersler gruplar halinde yüz yüze, Teorik Eğitimde ise dersler asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi olarak yapılacağını ve ayrıca, salgın endişesi ya da barınma nedeniyle eğitime devam etmek istemeyen öğrencilerin, kayıt dondurma hakkından yararlanması da kararlaştırıldığını belirtti. Bunun üzerine öğrenciler, Uygulamalı Eğitim nedir? Üniversite Uygulamalı dersler nasıl olacak? Uygulamalı dersler ve bölümler hangileri? sorularını merak etti. İşte detaylar!

ÜNİVERSİTE UYGULAMALI DERSLER NASIL OLACAK?

Uygulamalı eğitim, öğrencilerin kayıtlı olduğu üniversitelerde yüz yüze devam edecek. Barınma sıkıntısı olan ya da virüsten dolayı okula gitmekte endişe duyan, şehir dışına memlekete dönen öğrenciler için ise kayıt dondurma imkanı sunulacak. Yüz yüze eğitime başlayan bölümlerde online dersler ya da sınavlar gerçekleşmeyecek. Uygulamalı derslerin sınavlarının nasıl olacağı ise dönem sonunda kararlaştırılacak. Birden çok sayıda öğrencinin aynı sınıfta tehlike oluşturmaması için sınıflar gruplara bölünecek ve dersler gruplar halinde gerçekleşecek.

UYGULAMALI DERS NEDİR? UYGULAMALI DERSLER HANGİLERİ?

YÖK, üniversitelerde uygulamalı eğitim için: "azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması" şartıyla öğrenciler seyreltilerek, gruplara ayrılarak yüz yüze yapılması gerektiği ifadelerinde bulundu. Uygulamalı eğitimde, yalnızca sözlü bir anlatım söz konusu değildir. Öğrencilerin materyaller üzerinde uygulama yaparak dersi öğrenmeleri gerekir. Bu yüzden de okullarda "uygulamalı" olarak derse katılmaları gerekmektedir. Deney odası etkinliği, laboratuvar çalışmaları, klinik çalışmalar, model üzerinde anlatım gibi materyallerle uygulamalı olarak anlatılan derslerdir. Uygulamalı dersler, bölümler ise Tıp, Diş Hekimliği, mimarlık, güzel sanatlar, mühendislik gibi bölümlerdir.