Uygulama Yapan Polislere Pasta Sürprizi

AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, Türk polis teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla uygulama yapan polisleri ziyaret ederek pasta kesti.

AK Parti Sivas İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sivas- Ankara karayolu üzerindeki uygulama noktasına giden AK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Duman ve parti üyeleri uygulama yapan polis ekiplerine pasta ile sürpriz yaptı.

Polis teşkilatının ambleminin bulunduğu pasta, emniyet mensuplarına ikram edildi.

AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, polis ekipleriyle birlikte uygulama yaparak durdurulan araçlardaki sürücülere de pasta ikram etti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen AK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin, Türk polis teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, şunları kaydetti:

"Bütün polislerimizin, amirlerimizin gününü kutluyorum. Şimdiye kadar çokça şehit verdik. Tabi vatan, millet, namus uğruna. Cümle şehitlerimize Allah rahmet eylesin, gazilerimizi selamet versin. Yaralılarımıza acil şifalar versin. Onlar bizim göz bebeğimiz. Her an beraberiz ama bu haftaya özelde gençlik kollarımızın organizesi ile böyle bir jest yapmak istedik."