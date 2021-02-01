Uygulama noktasından kaçan sürücü ve yanındaki 3 kişiye 14 bin TL ceza
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Uygulama noktasından kaçan sürücü ve yanındaki 3 kişiye 14 bin TL ceza

01.02.2021 10:07 | Son Güncelleme: 01.02.2021 10:13
Uygulama noktasından kaçan sürücü ve yanındaki 3 kişiye 14 bin TL ceza

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin uygulama noktasından kaçarken yakalanan sürücü ve yanındaki 3 kişiye toplam 14 bin TL cezai işlem uygulandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin uygulama noktasından kaçarken yakalanan sürücü ve yanındaki 3 kişiye toplam 14 bin TL cezai işlem uygulandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, dün akşam saatlerinde Osmaniye Mahallesi, Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yaptı. Uygulama noktasına yaklaşırken farları kapatıp, geri manevra yapan otomobili fark eden ekipler, aracın peşine düştü. Otomobil, yaklaşık 5 kilometrelik kovalamaca sonucu durduruldu.

KORKUP KAÇMIŞ

Yakalanan 16 PJ 040 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa D. (62), sokağa çıkma kısıtlamasında korktuğu için kaçtığını belirterek, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi.Mustafa D.'ye ters yönden gittiği için bin 400 TL, ayrıca izin belgeleri bulunmayan sürücü ve araçtaki Mehmet D., Ayşe D. ve Fatma D.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 12 bin 600 TL olmak üzere toplam 14 bin TL cezai işlem uygulandı.

Uygulama noktasından kaçan sürücü ve yanındaki 3 kişiye 14 bin TL ceza
Uygulama noktasından kaçan sürücü ve yanındaki 3 kişiye 14 bin TL ceza
Uygulama noktasından kaçan sürücü ve yanındaki 3 kişiye 14 bin TL ceza
Uygulama noktasından kaçan sürücü ve yanındaki 3 kişiye 14 bin TL ceza
Uygulama noktasından kaçan sürücü ve yanındaki 3 kişiye 14 bin TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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