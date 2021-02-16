Uyanış Büyük Selçuklu yeni fragmanı izle! Uyanış Büyük Selçuklu 21. bölüm fragmanı izle! Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm izle!

Pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkan Uyanış Büyük Selçuklu'nun 15 Şubat tarihli bölümünde Melik Tapar'ın final anında kılıçla yaralanması akıllara 'Melik Tapar öldü mü?' sorusunu getirdi. Peki,Uyanış Büyük Selçuklu yeni fragmanı izle! Uyanış Büyük Selçuklu izle! Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm izle! İşte detaylar haberimizde...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tacülmülk, Hasan Sabbah'ın bir tertibiyle edindiği yanlış istihbarat neticesinde Sencer'in Kara Tepe'ye pusulandırdığı askerlerin büyük bir kısmını buradan çekmişti. Bu suretle pusulanan az sayıda Selçuklu askerinin öldürülmesine ve Hasan Sabbah'ın devletin mühim bilgilerini içeren evrakları ele geçirmesine sebep olmuştu. Giriştiği bu eylemle Melikşah'ın gözünden düşecek olan Tacülmülk'ün cezası ne olacaktır?

Öte yandan Sencer, Sabbah'ın Selçuklu'nun gizli evraklarını haçlı kontlarına teslim edeceğini öğrenmişti. Bu teslimatın gerçekleşeceği yeri de öğrenen Sencer, Nizamülmülk ve yiğitleriyle beraber teslimat yerine bir baskın yapmıştı. Sencerler, Sabbah, Markus ve haçlı kontlarından Selçuklu'nun birçok sırrını içeren evrakları almayı başarabilecekler midir? Sencer, Markus'u ve Sabbah'ı yakalayıp intikamını alabilecek midir?

Tüm bunların yanı sıra Zübeyde'nin emrini dinlemeyip Kınık Obasına, Melikşah'ın yanına gelen Terken, Melikşah'ın otağında Başulu ile karşılaşmıştı. Kendisine sırtı dönük olan Başulu'nun yüzünü görecek midir?

Öte yandan ölümün pençesinden kurtulup sıhhatine kavuşacak olan Melikşah, derhal Kuvel Kalesi fethi için yeni silahlarla ordusunu teçhizatlandırmak isteyecektir. Bu yönde başlatılan hazırlıklara batıni ve haçlı ittifakı sekte vurmak için nasıl bir harekete girişecektir? Melikşah'ın Kuvel'e fetih için geleceğini bilen İzakyos, bölgede güçlenmek için ne yapacaktır?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM İZLE!