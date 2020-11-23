Uyanış: Büyük Selçuklu saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izle!
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Uyanış: Büyük Selçuklu saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izle!

23.11.2020 11:55 | Son Güncelleme: 23.11.2020 11:58
Uyanış: Büyük Selçuklu saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izle!

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi 8. bölüm ile TRT 1'de izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? İşte ayrıntılar haberimizde...

Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Uyanış: Büyük Selçuklu 9. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulanUyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

UYANIŞ:BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Yasak Elma 23 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'daTRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacaktır.

UYANIŞ:BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yasak Elma 23 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacaktır.

UYANIŞ:BÜYÜK SELÇUKLU 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yorgos'un ağır yaraladığı Sencer, Tapar'ın refakatinde Kınık Obası'na getirilmişti. Başulu, Sencer'i obaya getiren kişinin yıllardır hasretini çektiği oğlu Tapar olduğunu anlayınca dayanamamış ve Tapar'a sarılmıştı. Başulu, annelik hissiyatına kapılıp Tapar'ın kendi oğlu olduğunu itiraf edecek midir? Sencer'i tedavi edebilmek için çırpınan Turna, ilaç yapabilmek için obanın dışına şifalı ot toplamaya gitmiş, burada karşısına Yorgos çıkmış ve Turna'yı bayıltmıştı. Yorgos'un kirli ellerinden Turna'yı kim nasıl kurtaracaktır? Tüm bu olanların yanı sıra Seferiye, Terken'in Elçin'i nasıl oyuna getirdiğini araştırmaktadır. Bu sebeple Terken'in tüm sırlarını bilmekte olan Firdevs'i alıkoymuştur. Seferiye, Firdevs'ten Terken'in tüm sırlarını öğrenecek midir? Onu Terken'in aleyhinde şahitlik etmeye ikna edebilecek midir? Kurduğu oyunların açığa çıkmasından endişelenen Terken, Seferiye'ye engel olabilecek midir? Isfahan'da halkı galeyana getirenleri açığa çıkarıp cezalandırılmalarını sağlayan Hasan Sabbah, kuşkuların odağı haline gelmişti. Yakayı ele vermenin eşiğine gelen Hasan Sabbah, Melikşah'ın kendisine yönlendirdiği kuşku oklarını savuşturabilecek midir? Öte yandan kutsal emanetlerin Bizans'a geçtiğini öğrenecek olan Melikşah, emanetleri kurtarmak için nasıl bir yol izleyecektir?

Uyanış: Büyük Selçuklu saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izle!

UYANIŞ:BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLACAK?

Melikşah, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın ölümünün ardından tahta geçer. Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiği haberini de almıştır. Kıpçak-Selçuklu düşmanlığı sebebiyle yeni doğan bebek, devletin devamlılığı için tehlike arz ediyordur. Melikşah için bu durum çok zor olsa da onu bir daha görmemek ve sormamak üzere Nizamülmülk'e teslim eder.

Sultan Melikşah, Sultan Alparslan'dan aldığı Selçuklu Devleti'nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır.

Doğumundan itibaren kaderinin devletle bir yazıldığı, ölene kadar da tek gayesinin devlete hizmet olacağı düsturuyla yetişen Sencer, yıllarca aldığı eğitimle idealist bir kahramana dönüşür ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah'ın fedaisi yapar. Nizamülmülk'ün en güvendiği adamlarından olan Sencer, devleti için tüm zorlu görevleri üstlenmeye hazırdır.

Melikşah ve Sencer türlü tehlikeler ile mücadele ederken en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları, Gazalî gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi irfan sahibi kişiler olacaktır. Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah'ın hatunu olmanın verdiğii güçle devlete hâkim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah'ın anası Seferiye, Melikşah'ın oğlu Tapar'ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.

Selçukluyu yıkmaya yeminli Hasan Sabbah, devlete hâkim olmak isteyen Terken'in kurduğu tehlikeli entrikalar ve hepsinin ortasında amansız bir mücadeleye giren Sencer'in Turna ile yaşayacağı fırtınalı aşk yürekleri dağlar.

UYANIŞ:BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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