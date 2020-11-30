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Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncuları kimler? Uyanış: Büyük Selçuklu son bölüm izle! Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman?

30.11.2020 17:53 | Son Güncelleme: 30.11.2020 17:58
Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncuları kimler? Uyanış: Büyük Selçuklu son bölüm izle! Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman?

Akli Film imzalı, yönetmenliğini Emre Konuk'un yaptığı, senaryosu Serdar Özönalan ve Emre Konuk tarafından kaleme alınan tarih ve kurgu türündeki televizyon dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncuları kimler? Uyanış: Büyük Selçuklu son bölüm izle! Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman?

Buğra Gülsoy ve Ekin Koç'un başrollerini paylaştığı Uyanış: Büyük Selçuklu 10. bölüm fragmanı yayımlandı. Peki,Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncuları kimler? Uyanış: Büyük Selçuklu son bölüm izle! Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman?

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN?

Uyanış: Büyük Selçuklu 30 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'daTRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacaktır. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi hakkında bilgileri ve izleme linkini bulabilirsiniz.

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI KİMLER?

Melikşah, Buğra Gülsoy

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Terken Hatun, Hatice Şendil

Hasan Sabbah, Gürkan Uygun

Ahmed Sencer, Ekin Koç

Elçin Hatun, Leyla Lydia Tuğutlu

Turna, Sevda Erginci

Nizamülmülk, Mehmet Özgür

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM İZLE!

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