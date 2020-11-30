Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncuları kimler? Uyanış: Büyük Selçuklu son bölüm izle! Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman?

Akli Film imzalı, yönetmenliğini Emre Konuk'un yaptığı, senaryosu Serdar Özönalan ve Emre Konuk tarafından kaleme alınan tarih ve kurgu türündeki televizyon dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncuları kimler? Uyanış: Büyük Selçuklu son bölüm izle! Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman?