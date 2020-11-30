Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncuları kimler? Uyanış: Büyük Selçuklu son bölüm izle! Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman?
30.11.2020 17:53 | Son Güncelleme: 30.11.2020 17:58
Akli Film imzalı, yönetmenliğini Emre Konuk'un yaptığı, senaryosu Serdar Özönalan ve Emre Konuk tarafından kaleme alınan tarih ve kurgu türündeki televizyon dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncuları kimler? Uyanış: Büyük Selçuklu son bölüm izle! Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman?
Buğra Gülsoy ve Ekin Koç'un başrollerini paylaştığı Uyanış: Büyük Selçuklu 10. bölüm fragmanı yayımlandı. Peki,Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncuları kimler? Uyanış: Büyük Selçuklu son bölüm izle! Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman?
UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN?
Uyanış: Büyük Selçuklu 30 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'daTRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacaktır. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi hakkında bilgileri ve izleme linkini bulabilirsiniz.
UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI KİMLER?
Melikşah, Buğra Gülsoy
Terken Hatun, Hatice Şendil
Hasan Sabbah, Gürkan Uygun
Ahmed Sencer, Ekin Koç
Elçin Hatun, Leyla Lydia Tuğutlu
Turna, Sevda Erginci
Nizamülmülk, Mehmet Özgür