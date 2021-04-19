Uyanış: Büyük Selçuklu neden yok? TRT1 Uyanış: Büyük Selçuklu neden yayınlanmıyor? Uyanış: Büyük Selçuklu final mi? TRT1 yayın akışı!

Uyanış: Büyük Selçuklu her pazartesi ekranlara gelen bir dizidir. Uyanış: Büyük Selçuklu 29. Bölüm fragmanının yayınlanmaması da kafa karışıklığına neden olmuştur. İzleyicilerimiz Uyanış: Büyük Selçuklu neden yok? TRT1 Uyanış: Büyük Selçuklu neden yayınlanmıyor? Uyanış: Büyük Selçuklu final mi? diye aratmaktadır. Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu bitti mi, neden yok? Uyanış: Büyük Selçuklu canlı izle! Uyanış: Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? Uyanış: Büyük Selçuklu son bölüm izle!

Uyanış: Büyük Selçuklu her pazartesi ekranlara gelen bir dizidir. Uyanış: Büyük Selçuklu 29. Bölüm fragmanının yayınlanmaması da kafa karışıklığına neden olmuştur. İzleyicilerimiz Uyanış: Büyük Selçuklu neden yok? TRT1 Uyanış: Büyük Selçuklu neden yayınlanmıyor? Uyanış: Büyük Selçuklu final mi? diye aratmaktadır. Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu bitti mi, neden yok? Uyanış: Büyük Selçuklu canlı izle! Uyanış: Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? Uyanış: Büyük Selçuklu son bölüm izle! TRT1 Yayın akışı nedir? İşte detaylar haberimizde…

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU NEDEN YOK?

TRT 1 yayın akışında "Uyanış Büyük Selçuklu" yer alırken dizinin yeni bölümünün mü yoksa kolaj bölümünün mü ekrana geleceği tam olarak netlik kazanmış değil. 29. bölüm fragmanı da hala yayınlanmadı. Uyanış Büyük Selçuk'nun 29. Bölümü öncesi duyuru yapıldı. Yapımcı Emre Konuk Twitter hesabından, 'Kıymetli ekibimizin sağlığını dikkatle muhafaza edebilmek için değerli izleyicilerimizden bir hafta müsaade istiyoruz' açıklaması yaptı.

TRT1 YAYIN AKIŞI NEDİR?

08.00 Mesnevi'den Hikayeler

08.25 Kuşlarla Yolculuk

09.05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10.15 Türkan Hanım'ın Konağı

12.00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

14.45 İyilik Hikayeleri

15.00 Acemi Anneler

16.15 Mavera'ya Yolculuk

18.00 Ana Haber

18.30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20.30 Uyanış: Büyük Selçuklu

23.45 Mavera'ya Yolculuk

01.20 Gönül Dağı

02.25 Mesnevi'den Hikayeler

02.50 Sahur Bereketi

04.40 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NEDİR?

Aşkla, sırla ve mücadele ile yoğrulmuş destansı bir yolculuk…

Melikşah, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın ölümünün ardından tahta geçer. Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiği haberini de almıştır. Kıpçak-Selçuklu düşmanlığı sebebiyle yeni doğan bebek, devletin devamlılığı için tehlike arz ediyordur. Melikşah için bu durum çok zor olsa da onu bir daha görmemek ve sormamak üzere Nizamülmülk'e teslim eder.

Sultan Melikşah, Sultan Alparslan'dan aldığı Selçuklu Devleti'nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır.

Doğumundan itibaren kaderinin devletle bir yazıldığı, ölene kadar da tek gayesinin devlete hizmet olacağı düsturuyla yetişen Sencer, yıllarca aldığı eğitimle idealist bir kahramana dönüşür ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah'ın fedaisi yapar. Nizamülmülk'ün en güvendiği adamlarından olan Sencer, devleti için tüm zorlu görevleri üstlenmeye hazırdır.

Melikşah ve Sencer türlü tehlikeler ile mücadele ederken en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları, Gazalî gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi irfan sahibi kişiler olacaktır. Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah'ın hatunu olmanın verdiğii güçle devlete hâkim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah'ın anası Seferiye, Melikşah'ın oğlu Tapar'ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.

Selçukluyu yıkmaya yeminli Hasan Sabbah, devlete hâkim olmak isteyen Terken'in kurduğu tehlikeli entrikalar ve hepsinin ortasında amansız bir mücadeleye giren Sencer'in Turna ile yaşayacağı fırtınalı aşk…

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hasan Sabbah ve Batıniler, Başulu'yu tuzağa düşürüp onu kaçırmışlar, öte yandan büyük bir kumpas kurup Şelemzar'ı ele geçirmeyi başarmışlardı. Diğer taraftan Sencer, Başulu'nun kaçırıldığını ve Livya'nın yaralanmasına sebep olan kişinin Efruz olduğunu ve Efruz'un Sabbah'a çalışan kıdemli bir Batıni olduğunu öğrenmişti. Başulu'yu Batınilerin kaçırdığını anlayan Sencer, Efruz'u yakalamak için Şelemzar Darüşşifası'na doğru yola koyulmuştu. Başulu'nun Sabbah'ın elinde olduğunu öğrendiklerinde Şelemzar'ı alamayacaklarını anlayıp Sabbah'ın Başulu'yu serbest bırakmak için istediği Nizar'ın Hilati'ni getirmeyi kabul etmek zorunda kalmışlar ve Melikşah'ın huzuruna çıkıp bir bahaneyle Nizar'ın Hilati'ni istemişlerdi. Melikşah, kısa bir süre sonra Sencerlerin gizli yürüttükleri bu harekâtı öğrenmiş ve Nizar'ın Hilati'ni vererek; Sencerlerden gizli olarak Sabbah'a bir tuzak kurmuş ve sırrın aşikâr olma vetiresini bu şekilde başlatmıştı. Melikşah'ın kurduğu tuzağın neticesinde Sabbah hem hilatten hem de Başulu'dan olmuştu. Çünkü Melikşah, Başulu'yu Şelemzar'dan kaçırtmayı başarmıştı. Sencer, Nizamülmülk, Tapar ve Melikşah saraya dönmüşlerdi. Başulu, Melikşah'ın karşısına gelmişti. Başulu mecbur kalıp yüzündeki peçeyi indirince uzun yıllar sonra ilk kez Başulu ve Melikşah, birbirlerinin yüzünü görmüşler ve sır açılmıştı! Yıllar önce bu sırrı tertipleyen ve Melikşah'ın tahta çıkmasını sağlayan Nizamülmülk, sultana yalan söylediği için nasıl bir hükümle karşılaşacaktır? Melikşah, yanına kadar yükselip yine de kendisinden saklanan Sencer'i ve Melikşah'ın kendisini öldü bilmesine tahammül edip saklanmayı sürdüren Başulu'yu affedecek midir? Öte yandan sırrın açılması çok hızlı bir şekilde tüm Selçuklu hanedanına yayılacaktır. Selçuklu Hanedanı üyeleri Başulu'nun yaşadığı ve Sencer'in gizli bir veliaht olarak ortaya çıkmasını nasıl karşılayacaktır? Sırrı Melikşah'tan daha önce öğrenen ve sırrın açılmaması için Başulu'nun kurtarılmasına mani olmak isteyen ve başarılı olamayan Terken'in Başulu'ya karşı düşmanca tavrı eyleme dönüşecek midir?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM İZLE!

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU CANLI İZLE!

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 28. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

