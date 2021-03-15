Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman? Uyanış Büyük Selçuklu saat kaçta, hangi kanalda?
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Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman? Uyanış Büyük Selçuklu saat kaçta, hangi kanalda?

15.03.2021 19:40 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:53
Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman? Uyanış Büyük Selçuklu saat kaçta, hangi kanalda?

TRT ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu 25. bölüm canlı izle! ATV Uyanış Büyük Selçuklu tek parça full izle! Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman? Uyanış Büyük Selçuklu saat kaçta, hangi kanalda?

Buğra Gülsoy, Ekin Koç ve Sevda Erginci gibi oyuncuların yer aldığı Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman? Uyanış Büyük Selçuklu saat kaçta, hangi kanalda?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN?

Uyanış: Büyük Selçuklu 15 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacaktır. 25. bölümü ile bu akşam ekranlarda.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM ÖZETİ

Melikşah ile arası giderek açılan ve onunla uzlaşmaz bir noktaya varan Tekiş, Melikşah'ı tahttan indirmekle sonuçlanabilecek her yola başvuracaktır. Devletin içinde bulunduğu siyasi ve sosyal çalkantıyı bahane ederek Selçuklu Devleti'nin kurucu unsuru olan ve belkemiğini oluşturan Türkmen Beylerini Melikşah'a karşı etrafında birlik olmaya çağıracaktır. Şelemzar'da Batıni tüccarlar, ahaliyi kendi batıl yollarına çekmek için harekete geçmişti. Batıni hekimler Darüşşifa'da hızla yuvalanmaya başlamıştı. Faaliyetlerin hızlanmasını isteyen Sabbah, Faysal'a Şelemzar'da bir Batıni medrese kurmasını söylemişti. Şelemzar'da Batınileri giderek güçlenirken; ahalinin arasına karışan Gazali, yasaklı olan Batınilerin Şelemzar'da çoğalmaya başladıklarını anlamıştı.

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