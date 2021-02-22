Uyanış: Büyük Selçuklu konuk oyuncusu Mim Kemal Öke kimdir? Mim Kemal Öke Uyanış Büyük Selçuklu'da hangi rolü oynadı?

Siyaset Bilimi Profesörü ve Roman Yazarı Mim Kemal Öke, TRT1'de yayınlanan tarih dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisine konuk oldu! Bunun üzerine Uyanış: Büyük Selçuklu konuk oyuncusu Mim Kemal Öke kimdir? Mim Kemal Öke Uyanış Büyük Selçuklu'da hangi rolü oynadı? soruları merak edildi!

Pazartesi akşamları TRT1 ekranlarında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Kınık Obası Beyi rolünü canlandıran Mim Kemal Öke izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu konuk oyuncusu Mim Kemal Öke kimdir, kaç yaşında, nereli? Mim Kemal Öke Uyanış Büyük Selçuklu'da hangi rolü oynadı? Mim Kemal Öke mesleği nedir?

MİM KEMAL ÖKE UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİNDE HANGİ ROLÜ OYNADI?

Mim Kemal Öke, TRT1'de yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisindeKınık Obası Beyi rolünü canlandırmaktadır.

MİM KEMAL ÖKE KİMDİR?

Mim Kemal Öke, 1955 yılında İstanbul'da doğdu. Babası CHP milletvekilliği yapmış doktor Mim Kemal Öke'nin oğlu Yılmaz Ali Bey, annesi Demokrat Parti milletvekilliği ve bakanlık yapmış doktor Ekrem Hayri Üstündağ 'ın torunu Melek Pınar Hanım'dır. Ailenin tek çocuğudur.

İlköğrenimini Şişli Terakki Lisesi'nin ilkokul bölümünde, orta öğrenimini Robert Kolej'de tamamladı (1973) Yüksek öğrenimi için İngiltere'ye giderek Cambridge'de İktisat ve Tarih Fakültelerini bitirdi. Lisans sonrası Sussex'de (MA.) ve Cambridge (M.Phil) uluslararası ilişkiler alanında çalışmaya devam etti. Eğitiminin ardından Birleşmiş Milletler'de danışmanlık yapmaya başlayan Öke, 1980'de Neval Ertosun ile evlenmişve ilk çocuğu Alihan 1981'de dünyaya gelmiştir.

Türkiye dönünce İstanbul Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler doktorasını tamamlayıp (1981) Boğaziçi Üniversitesi'ne geçti. 1984'te doçent, 1990'da profesör oldu. 35 yaşında profesör olarak Türkiye'de profesör unvanını alan en genç kişi oldu. 1983-1989 yılları arasında TRT'de danışmanlık yaptı; bazı TRT belgeselleri için metin yazdı. 1990-1992'de Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü Müdürlüğü'nü yaptı.

1991'de down sendromlu Nazlıhan dünyaya geldi. Aynı yıl özel bir televizyon kanalında "Haydi Bastır" adlı yarışma programını sundu ve ülke çapında tanındı. Kızı Nazlıhan'ın fizyotereapi eğitimleri için bir süre yurtdışında yaşadı. Down sendromu ile ilgili kendini geliştirdi ve 1994'te Bülent Üstündağ mahlasıyla "47. Kromozom' isimli kitabını yayınladı.

2002-2004 yılları arasında Beykent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev alan Öke, akademik yaşamını İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde sürdürmektedir.