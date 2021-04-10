Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna katıldı!
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Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna katıldı!

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Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna katıldı!

TRT 1'de pazartesi akşamlarına damga vuran 'Uyanış: Büyük Selçuklu'nun kadrosu büyümeye devam ediyor. Büyük sırrın açığa çıkmasıyla tansiyonun yükseldiği geçtiğimiz haftanın ardından yayınlanacak yeni bölümde diziye Ogün Kaptanoğlu dahil oluyor. Kaptanoğlu, Melikşah'la düşman olan amcaoğlu Turanşah karakteriyle ekranlara gelecek.

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TRT 1'in geniş kitlelerce büyük beğeni toplayan tarihi dram türündeki dizisi 'Uyanış: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümünden itibaren Ogün Kaptanoğlu da izleyici karşısına çıkacak. Başarılı oyuncu, Turanşah karakterine hayat verecek.

Saray ile İsfahan'ın büyük sırla çalkalandığı ve de yangın yerine döndüğü sırada Selçuklu topraklarına gelen Turanşah, Melikşah'ı Tekiş'in ardından oldukça zorlayacak. Babası Kavurd Bey'in vaktiyle Melikşah'la taht savaşına girip kaybetmesi ve de Nizamülmülk'ün önerisiyle de öldürülmesi sonrası hem Melikşah'ı hem de Nizamülmülk'ü baş düşmanı gören Turanşah'ın saraya gelişi taşları yerinden oynatacak. Üçlü arasında neler yaşanacağı merakla beklenecek. Yapımcılığını ve proje tasarımını Emre Konuk'un üstlendiği, senaryosunu ise Serdar Özönalan'ın kaleme aldığı 'Uyanış: Büyük Selçuklu', yeni bölümüyle 12 Nisan Pazartesi saat 20.00'da TRT 1'de ekranlara gelecek.

Kaynak: Snob Magazin

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