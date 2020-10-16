Ekin Koç, Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin çekimlerinde kılıç kazası geçirdi
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Ekin Koç, Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin çekimlerinde kılıç kazası geçirdi

16.10.2020 15:28 | Son Güncelleme: 16.10.2020 15:42

TRT ekranlarının yeni fenomeni Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde herkesin yüreğini ağzına getiren bir kaza yaşandı. Dizide Ahmet Sencer karakterine hayat veren Ekin Koç'un parmağı kılıç darbesi nedeniyle kırıldı.

Tv100'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre; 'Uyanış Büyük Selçuklu' dizisinde Ahmet Sencer karakterine hayat veren Ekin Koç, sette talihsiz bir olay yaşadı. Yakışıklı oyuncu, bir dövüş sahnesinde parmağına kılıç darbesi aldı. Büyük bir acı yaşayan oyuncu, set ekibi tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Kontroller sonrası parmağında kırık ve doku zedelenmesi olduğu tespit edilen Koç'un sahneleri iki gün boyunca ertelendi.

Dinlendikten sonra sete geri dönecek olan oyuncunun, aksiyon sahnelerinde ağrı yaşaması durumunda yerine dublör kullanılabileceği öğrenildi.

Uyanış Büyük Selçuklu'da kılıç kazası
Ekin Koç, Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin çekimlerinde kılıç kazası geçirdi

Kaynak: Snob Magazin

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Haber Yorumları (2)
OSMAN BEY: Kılıcı tutmayı bilmiyorsunuz savaşa katılırsınız bre sakarlar
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CARLOS: Hayatında bıçakla ekmek doğramamış adamlara kılıç verirsen olacağı bu. . . Biz yaptık oldu şeklinde film çekilmez. Önce oyuncuları rolüne hazırlamak gerek. !
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