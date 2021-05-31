Uyanış Büyük Selçuklu Canlı izle! TRT1 Uyanış Büyük Selçuklu 34. bölüm canlı izle! 31 Mayıs Uyanış Büyük Selçuklu full HD Canlı izle!

Uyanış: Büyük Selçuklu bu akşam yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu Canlı izle! Uyanış Büyük Selçuklu TRT1 canlı full HD izle! 31 Mayıs Uyanış Büyük Selçuklu 29. Yeni bölüm canlı izle! Uyanış: Büyük Selçuklu canlı izleme linki! Uyanış Büyük Selçuklu Canlı izle! TRT1 Uyanış Büyük Selçuklu 34. bölüm canlı izle! 31 Mayıs Uyanış Büyük Selçuklu full HD Canlı izle!

Uyanış: Büyük Selçuklu bu akşam yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu Canlı izle! Uyanış Büyük Selçuklu TRT1 canlı full HD izle! 31 Mayıs Uyanış Büyük Selçuklu 29. Yeni bölüm canlı izle! Uyanış: Büyük Selçuklu canlı izleme linki! Uyanış Büyük Selçuklu Canlı izle! TRT1 Uyanış Büyük Selçuklu 34. bölüm canlı izle! 31 Mayıs Uyanış Büyük Selçuklu full HD Canlı izle! İşte detaylar haberimizde…

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 34. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sabbah ve Mitras, Baturalp ve Başulu ile birlikte Sencer ve Tapar'ı da tuzağa düşürmüştür. Selçuklulara altın darbeyi sonunda vurabileceklerini düşünen Sabbah ve Mitras, karşılarında birden Melikşah'ı bulmuştur. İki taraf arasında yaşanacak mücadele sonucunda taraflar önemli bir yara alacaktır. Melikşah, sonunda Sabbah ve Mitras'ı ortadan kaldırmayı başarabilecek midir?

Başulu'yu Kıpçak Diyarı'na götürmeye kararlı olan Baturalp, yaşadığı bu tuzak sonucunda kardeşiyle birlikte gitmekte hala ısrarcı olacak mıdır? Melikşah ile Baturalp arasındaki yüzleşmede neler yaşanacaktır? Melikşah'ın Başulu'ya karşı olan duyguları, saraydaki düzeni nasıl etkileyecektir?

Batıniler'e karşı büyük bir savaş açan Selçuklular'ın hamleleri, Sabbah'ı nasıl etkileyecektir? Kuvel Kalesi fethini durdurmak için elinden geleni yapan Sabbah ile Mitras'ın Melikşah'a karşı olan mücadelelerinde hangi taraf galip gelecektir?

Takipleri sonucunda Terken'in Karahanlı askerlerini çağırttığını öğrenen ve Terken ile Tacülmülk'ü hiç beklemedikleri anda yakalayan Zübeyde Hatun, bu durumu Melikşah'a iletecektir. Melikşah, Terken ile Tacülmülk'ün bu gizli planı karşısında nasıl bir karar alacaktır?

Kuvel Kalesi fethinin ardından son bir görev için Nizamülmülk'le yola koyulmayı planlayan Melikşah'ın geçmişe, atalarına dair duyacakları yepyeni bir sayfa açacaktır.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Uyanış: Büyük Selçuklu 31 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacaktır.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!