Uyanış Büyük Selçuklu Canlı izle! TRT1 Uyanış Büyük Selçuklu 31. bölüm canlı izle! 10 Mayıs Uyanış Büyük Selçuklu full HD Canlı izle!

Uyanış: Büyük Selçuklu bu akşam yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu Canlı izle! Uyanış Büyük Selçuklu TRT1 canlı full HD izle! 10 Mayıs Uyanış Büyük Selçuklu 29. Yeni bölüm canlı izle! Uyanış: Büyük Selçuklu canlı izleme linki! Uyanış Büyük Selçuklu Canlı izle! TRT1 Uyanış Büyük Selçuklu 31. bölüm canlı izle! 10 Mayıs Uyanış Büyük Selçuklu full HD Canlı izle!

Uyanış: Büyük Selçuklu bu akşam yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu Canlı izle! Uyanış Büyük Selçuklu TRT1 canlı full HD izle! 10 Mayıs Uyanış Büyük Selçuklu 29. Yeni bölüm canlı izle! Uyanış: Büyük Selçuklu canlı izleme linki! Uyanış Büyük Selçuklu Canlı izle! TRT1 Uyanış Büyük Selçuklu 31. bölüm canlı izle! 10 Mayıs Uyanış Büyük Selçuklu full HD Canlı izle! İşte detaylar haberimizde…

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 31. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Melikşah, Turanşah'ı tuzağa düşürmüş ve onu taht şehrini ele geçirmeye kalkıştığında yakalamıştı. Ölümün eşiğine gelen Turanşah, Melikşah'ın gazabından kurtulmak için ele geçirip hapsettiği Sabbah ve Tekiş'i, serbest bırakılması karşılığında Melikşah'a teslim etmeyi önerecektir. Melikşah, Turanşah'ın bu önerisini kabul edip; onu bağışlayacak mıdır?

Mitras, Kuvel'e geleceğini sandığı Melikşah'a pusu kurmuş, Kuvel yolunda üzerine atılmak için beklemekteydi. Melikşah'ın herkese bir oyun oynadığını anladığında ne yapacaktır? Ayrıca Mitras, Hasan Sabbah, Faysal ve Tekiş'in Turanşah tarafından alıkonulduğunu öğrenecektir. Korunmasına çok ehemmiyet verdiği, Melikşah'ı uğraştırması hasebiyle Kuvel'in kaderinin bağlı olduğu Şelemzar şehrinin önderlerini tutsaklıktan kurtarmak için harekete geçecektir. Bu eyleminde başarıya ulaşabilecek midir?

Öte yandan Mitras'a paralel olarak Sabbahların tutulduğu yeri öğrenecek olan Sencer, Sabbahları yakalayabilecek midir? Sencer, Faysal'dan İlteber'in ve Ayaz'ın intikamını almayı başarabilecek midir?

Tüm bunların yanı sıra Melikşah, bin bir desiseyle Batınilerin ele geçirdiği Şelemzar'ı yeniden topraklarına katıp; büyük hedefi Kuvel Kalesi'ni fethedip; babası Sultan Alparslan'ın işaret ettiği ilahi mefkûre için yürümeye devam edecek midir?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Uyanış: Büyük Selçuklu 10 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacaktır.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!