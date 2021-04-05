Uyanış: Büyük Selçuklu canlı izle! TRT 1 Uyanış: Büyük Selçuklu 27. yeni bölüm canlı izle! Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak?

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UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 28. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uyanış: Büyük Selçuklu 28. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugün yayınlanan 27. bölümün sonunda 28. bölüm fragmanı yayınlanması bekleniyor.

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sencer'in tertibi neticesinde Tekiş'in ihanetinden emin olan Melikşah, Tekiş'e nasıl bir ceza verecektir? Tahtı ele geçirmek için mücadeleye girmiş olan Tekiş, Melikşah'ın elinden kurtulmayı başarabilecek midir?

Öte yandan Sabbah, Kınık Obası'na gidip Tapar ile gizlice buluşan kadının Başulu olduğunu öğrenmişti. Dolayısıyla Selçuklu Devleti'ni büyük bir karmaşaya sürükleyebilecek olan sırra da vakıf olmayı başarmıştı. Sabbah bu sırrı nasıl kullanacaktır?

Kınık Obası'nda Efruz'u tanıyacak olan Livya, Efruz ile Sabbah'ı ele verecek midir? Efruz, Sabbah ile birlikte Kınık Obası'ndan kaçmayı başarabilecek midir?

Tüm bunların yanı sıra; Terken, karnındaki bebeğin erkek olduğunu öğrenmiş, vakit kaybetmeden bu güzel haberle Melikşah'ı müjdelemişti. Terken doğuracak olduğu erkek bebeği kullanarak saraydaki dengeleri değiştirebilecek midir?

Diğer taraftan Selçuklu'nun takvim çalışmalarından haberdar olan Fatımi Veziri Bedrülcemali, Selçuklu'nun İslam Âlemi'nde giderek parlayan yıldızını karartmak adına Hasan Sabbah'tan bu takvimi istemişti. Bunun üzerine Sabbah'ın rasathanedeki gizli refiki Fida harekete geçmiş, Ömer Hayyam'ın kendine olan güvenini hiçe sayarak; Ömer Hayyam'ı ağır yaralamış ve takvimi kaçırmayı başarmıştı.

Çalınan takvim meselesinin açığa kavuşturulması için bizzat çalışacak olan Nizamülmülk, Fida'nın ihanetini nasıl deşifre edecektir? Nizamülmülk, bu takvim üzerinden Becrülcemali ve Sabbah'a ulaşmayı başarabilecek midir?

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tekiş ile girdiği taht mücadelesini kazanan Melikşah, Tekiş'e diz çöktürmüş, boynuna yay kirişini geçirmişti. Tekiş'in acıklı akıbeti ölüm mü olacaktır, yoksa Melikşah'ın merhameti Tekiş'in sağ kalmasına yetecek midir?

Kınık Obası'nda Efruz'u fark eden Livya, onu Kınık Alplarına teslim etmek için harekete geçmiş fakat Hasan Sabbah tarafından ağır yaralanmıştı. Livya daldığı ölüm uykusundan uyanıp Efruz'un ve Faysal'ın bir Batıni olduğunu söyleyecek midir? Bu vesileyle Turna, babası İlteber'in Batınilerce öldürüldüğünü öğrenecek midir?

Sırrı öğrenen Hasan Sabbah, Başulu'yu kaçırmayı başarmıştı. Sabbah, Başulu'yu neden kaçırmıştır? Onu tutsak ederek hangi emeline varmayı planlamaktadır? Geri vermek için Başulu'ya karşılık Sencer'den hangi mühim şeyi isteyecektir?

Tapar en sonunda emeline ulaşmış ve emir olacağını öğrenmişti. Sultan Melikşah tarafından Şelemzar Emiri tayin edilen Tapar'ı nasıl bir sürpriz beklemektedir?

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NEDİR?

Aşkla, sırla ve mücadele ile yoğrulmuş destansı bir yolculuk…

Melikşah, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın ölümünün ardından tahta geçer. Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiği haberini de almıştır. Kıpçak-Selçuklu düşmanlığı sebebiyle yeni doğan bebek, devletin devamlılığı için tehlike arz ediyordur. Melikşah için bu durum çok zor olsa da onu bir daha görmemek ve sormamak üzere Nizamülmülk'e teslim eder.

Sultan Melikşah, Sultan Alparslan'dan aldığı Selçuklu Devleti'nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır.

Doğumundan itibaren kaderinin devletle bir yazıldığı, ölene kadar da tek gayesinin devlete hizmet olacağı düsturuyla yetişen Sencer, yıllarca aldığı eğitimle idealist bir kahramana dönüşür ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah'ın fedaisi yapar. Nizamülmülk'ün en güvendiği adamlarından olan Sencer, devleti için tüm zorlu görevleri üstlenmeye hazırdır.

Melikşah ve Sencer türlü tehlikeler ile mücadele ederken en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları, Gazalî gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi irfan sahibi kişiler olacaktır. Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah'ın hatunu olmanın verdiğii güçle devlete hâkim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah'ın anası Seferiye, Melikşah'ın oğlu Tapar'ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.

Selçukluyu yıkmaya yeminli Hasan Sabbah, devlete hâkim olmak isteyen Terken'in kurduğu tehlikeli entrikalar ve hepsinin ortasında amansız bir mücadeleye giren Sencer'in Turna ile yaşayacağı fırtınalı aşk…